В Одесской области нашли за сутки 600 больных COVID-19, в облбольнице — нарушений на 3 млн

Сотрудники Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины завершили проверку коммунального предприятия «Одесская областная клиническая больница» Одесского облсовета.

Ревизия эта проводилась за период с 1 января 2017 года по 31 июля 2020-го и показала: руководство медучреждения допустило нарушения — незаконные расходы, недополучение и потерю финансовых ресурсов — на общую сумму 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

В частности, в 2016-2019 годах больница оплачивала работу персонала предоставлявшего платные услуги территориальной дозиметрической лаборатории. На это было потрачены более 1 миллиона гривен из общего фонда.

Также, в нарушение норм закона в стоимость поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) была включена сумма НДС, чего можно было и не делать во время эпидемии коронавируса. В результате облбольница потеряла 720 тысяч гривен.

Также учреждение не перевело в местный бюджет 502 тысячи гривен, возмещённые арендаторами за потреблённые коммунальные услуги и содержание зданий и придомовой территории, а также дебиторскую задолженность за предыдущие годы.

Возместить, благодаря проведённой проверке, удалось 1,5 миллиона гривен. В отношении 5 должностных лиц больницы были составлены протоколы об админправонарушении. Материалы ревизии ушли в правоохранительные органы.

Между тем, за сутки в Одесской области зарегистрировано 600 новых случаев коронавируса. Общее количество заражённых больных составило 20 557 человек.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса и сопутствующих ему болезней 11 человек. Всего летальных случаев с начала пандемии — 311.

Выздоровели за сутки 28 человек. Всего избавившихся от болезни — 3 270.

Продолжают болеть 16 976 жителей одесского региона. Наибольшее количество их в Одессе, Измаиле и Болградском районе.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки — 7 053, умерших за сутки 116 человек.