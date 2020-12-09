COVID-19 в Одесской области: за сутки умерли ещё 22 человека

На утро 9 декабря в Одесской области зафиксировано 1 270 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, всего в области 54 123 больных, обратившихся к врачам.

Согласно статданным, в Одесской области за сутки умерли 22 человека от COVID-19, а с начала пандемии — 703.

Отмечено, что в Одесской области всего выздоровело 15 591 пациент, за сутки — 632.

Продолжают болеть — 37 829 пациентов.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 9 декабря лабораторно подтверждено 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 585, в том числе заболели 654 ребёнка и 682 медработника.