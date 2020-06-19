Ещё 2 одессита за последние сутки заболели коронавирусом

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 19 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 1 202 случая COVID-19. Из них 298 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 13 новых случаев заболевания, из них два — у одесситов, 11 — у жителей районов области.

По данным на утро 19 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 26 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 25 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 21 человек с подозрением на COVID-19, проводится их обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице один человек в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано. Выздоровели мальчик возрастом 7 лет и девочка 1 год 8 месяцев. На амбулаторном лечении находятся ещё 12 детей с положительным тестом на COVID-19, в инфекционной больнице продолжает лечение одна16-летняя пациентка.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели ещё 9 одесситов.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 186 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 103 одессита.

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохин в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и приветствовала результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазон, назвав их «научным прорывом».