В Черноморск прибыл с украинцами паром из Грузии, в Одессу вернулись авиаторы из Уганды

В Украину прибыли паром из Грузии и самолёт из Уганды с одесситами на борту, пассажиров отправили на обсервацию.

Как сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook, полтора десятка пассажиров парома, которые прибыли из Грузии, обследовали в порту Черноморск специалисты Лабораторного центра на водном транспорте МЗ и направили на базу обсервации неподалёку Одессы.

«Симптомов заболевания не выявили», — отметил Куцый.



Проживание и питание на базе обсервации для них будет бесплатным, а по состоянию здоровья постоянно наблюдать медики, подчеркнул глава ООГА.

Председатель ОГА выразил благодарность пассажирам, которые «с пониманием отнеслись к правилам карантина и самоизолировались».



Ранее в Украину с Уганды удалось вернуть 14 работников Одесского авиационного завода после закрытия этой африканской страной границ, сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».



«Группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе Гулу. Там они осуществляли ремонт и модернизацию 6 учебно-боевых самолётов Военно-воздушных сил Уганды по контракту, заключённому государственным предприятием «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс», входящим в состав Укроборонпрома», — говорится в сообщении.

«За несколько дней до вылета в Уганде из-за угрозы распространения коронавируса закрыли границы», — рассказал детали спецоперации заместитель гендиректора по авиа- и ракетостроению концерна Руслан Корж, который в Укроборонпроме координировал возвращение украинских специалистов.



«Позже «небо» и границы закрыли и в Украине, и наши соотечественники потеряли возможность вернуться на Родину. В концерне немедленно образовали с МИД контактный центр и начали разрабатывать план эвакуации наших работников из Уганды. Благодаря работе украинских дипломатов, авиакомпании Jonika Airlines, её экипажу во главе с командиром Дмитрием Черновым, все авиаторы смогли быстро вернуться в Украину», — отметил Корж.

«Они чувствуют себя хорошо, больных или с признаками инфицирования — нет, это подтвердил первичный контроль в аэропорту», ​​- добавил он.

Все работники будут находиться в обязательном порядке 14 дней на карантине под наблюдением врача.

Финансовые расходы по эвакуации взяла на себя «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс», — отметили в пресс служба.

Как сообщала Одесса News, 23 марта из Батуми (Грузия) в Черноморск Одесской области паромом «Грейфсвальд» прибыли 118 граждан Украины.

Фото: Facebook, ГК «Укроборонпром»