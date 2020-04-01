Под Одессой погибли молодые парни, спасавшие лисят и собаку

На берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово под Одессой около пяти утра из-за оседания грунта погибли двое парней, 1996 и 1999 года рождения, которые пытались спасти собаку, пропавшую в лисьей норе.

Как сообщает Нацполиция Украины, спасатели достали из-под завала людей, к сожалению, — без признаков жизни.

«С их родственниками провели процедуру опознания. В рамках производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины, тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

А трагедия произошла так.

Ребята гуляли за городом со своей собакой, она сорвалась и погналась за лисой. Та запрыгнула в нору (в верхний вход), и собака за ней. Ребята долго звали, кричали, начали копать и услышали малышей — лисят, находившихся во втором (нижнем) входе. Мама-лиса увела собаку от них, ребята поняли, что если оставить их там, они погибнут, так как прошло уже очень много времени, а лисята голодные и замёрзшие. Парни смогли откопать всех. Так написала на своей странице в Facebook волонтёр общественной организации Animal SOS Odessa и волонт`рской группы Save a Fox Мария Сабурова.

По её словам, один лисёнок уже был мёртв. Выживших лисят парни ночью привезли к волонтёрам и поехали продолжать поиск лисы-мамы и собаки.

Они понимали всю степень опасности и действовали вполне профессионально, укрепив тоннель деревянными балками и аркой. Однако глиняный свод обвалился…

Фото: «Думская», Нацполиция в Одесской области