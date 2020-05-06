В Одессе оштрафовали директора компьютерного клуба за нарушение ограничений

В Одессе за нарушение правил карантина правоохранители привлекают к административной ответственности владельца компьютерного клуба.

Об этом сообщил Приморский отдел полиции в Одессе.

«Пренебрегая ограничительными мерами, субъект хозяйствования не прекратил свою деятельность и продолжил принимать посетителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу заведения на Аркадийской аллее зафиксировали участковые офицеры Шевченковского отделения полиции при осуществлении превентивной работы и контроля за соблюдением требований действующего законодательства.



«Относительно бизнесмена правоохранители составили протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За содеянное действующим законодательством предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», -сообщают полицейские.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров продлил в Украине карантин до 22 мая.

Видео: Нацполиция