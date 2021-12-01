В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего юношу

В одесском лицее 30 ноября повесился 15-летний парень.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

«Утром юношу обнаружила воспитательница в уборной повешенным», — говорится в сообщении.

Ведомости по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство».

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич на своей странице в Facebook подтвердила трагедию.

«Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников. Ведётся следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией», — написала на своей странице Буйневич.

По её словам, с одноклассниками парня работают психологи, потому что дети испытали серьёзный стресс.

В некоторых СМИ сообщается, что парень страдал от буллинга в школе и ранее пытался выпрыгнуть из окна.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года 14-летнего жителя Ананьевской объединённой территориальной громады (ОТГ) Одесской области обнаружили на окраине Ананьева повешенным.

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