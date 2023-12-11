В Одессе полиция устанавливает причины гибели мужчины на железной дороге

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины, произошедшей 9 декабря на железной дороге.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, о трагедии правоохранителям сообщил дежурный станции «Ивановский путепровод».

«В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из столицы в Одессу, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам машиниста, несмотря на поданные им звуковые сигналы и применённое экстренное торможение, избежать наезда на сидевшего на путях мужчину не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. Полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Одесса News информировала, что 3 ноября 2023 года под Ивановским мостом в Одессе в рзультате наезда пассажирского поезда погибла женщина, переезжавшая рельсы на велосипеде.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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