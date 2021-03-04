Из зала одесского суда: 12 лет за изнасилование несовершеннолетнего мальчика

В Одесской области суд вынес приговор 23-летнему парню, который изнасиловал малолетнего односельчанина.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Происшествие имело место в августе прошлого года в одном из районов области. Правонарушитель, который уже имел проблемы с законом, на пастбище применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские, за помощью к которым обратилась мать потерпевшего, разыскали злоумышленника за считанные часы и начали досудебное расследование, в рамках которого назначили ряд экспертиз.

По его результатам правоохранители объявили фигуранту подозрению в изнасиловании ребёнка, не достигшего четырнадцати лет, и обвинительный акт направили в суд.

Изучив материалы дела, суд вынес решение о лишении свободы злоумышленника сроком на 12 лет.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 42-летний житель одного из сёл Раздельнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 56-летнюю односельчанку и её 26-летнюю дочь, применив к ним насилие.

Фото: Ивановское отделение полиции в Одесской области

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