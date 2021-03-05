Одесской теннисистке не удалось поймать «Золотого сокола»

Первой «ракетке» Украины, уроженке Одессы Элине Свитолиной не удалось пробиться в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Qatar Total Open в Дохе (Катар) с призовым фондом $565,53 тысяч, чтобы получить кубок «Золотой сокол».



По сообщению XSPORT, 4 марта Свитолина в четвертьфинале уступила Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 2:6, 4:6.

«Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. За это время Свитолина реализовала три брейкпоинта из восьми и выиграла 3 гейма на приёме, допустив 3 двойные ошибки. Азаренко сумела 1 раз подать навылет и выиграла 4 гейма подряд, допустив 5 двойных», — говорится в сообщении.



Отмечается, что для теннисисток это 4-я очная встреча на кортах WTA. Свитолиной ещё ни разу не удалось обыграть Азаренко.

Теперь за выход в финал турнира Азаренко сойдётся с победительницей встречи между испанкой Гарбинье Мугурусой и Марией Саккари из Греции, а Свитолина зачехлит ракетки и будет готовиться к выступлению на турнире в Майами.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod