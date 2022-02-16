Ломаченко принял условия боя с Камбососом, поединок — 5 июня в Австралии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Василий Ломаченко принял условия поединка с абсолютным чемпионом в лёгком весе Джорджем Камбососом.

Об этом сообщает XSPORT.

В контракт включён пункт о реванше в случае поражения представителя Австралии. Отмечается, что Камбосос ещё не дал своё согласие на поединок с жителем Белгород-Днестровского.

«Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия сделки по потенциальному бою с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом-младшим. Эта сделка включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет. Согласно источникам, Джордж ещё не дал своё согласие. Если Камбосос сразится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN», — сообщил журналист ESPN Майк Копинджер.

Сообщается также, что Камбосос проведёт первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Потенциальным противником может быть и не Ломаченко, а чемпион WBC Дэвин Хейни. Сам австралиец ещё не сделал свой выбор.

Как сообщала Одесса News, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас высказался о возможном его поединке с Камбососом, для чего Василий готов заблаговременно вылететь в Австралию.

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