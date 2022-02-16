В Одессе отметили День единения (фоторепортаж)

Указом Президента Украины 16 февраля 2022 года объявлен Днём единения. По случаю праздника в Одессе прошли торжества.

Как передаёт корреспондент Одесса News, с вечера Одесса украсилась сине-жёлтыми флагами Они были размещены на административных зданиях, жилых домах, домах предприятий, учреждений, организаций Одессы, независимо от формы собственности. По-особому был украшен фасад здания Одесскоо горсовета на Думской площади.

Возле Международного аэропорта «Одесса» состоялась оржественная церемония поднятия большого Государственного Флага Украины на 50-метровом флагштоке, установленном к 30-й годовщине независимости Украины.

А в 14:00 началось патриотическое шествие «За сохранение суверенитета Украины», старт которому был дан возле гостиницы «Пассаж» на улице Дерибасовской. Среди участников шествия был замечен с белорусским флагом Юрий Зайцев, парень из Беларуси, отстаивающий сейчас в судах Одессы своё желание официального признания статуса беженца.

По завершению шествия на Потёмкинской лестнице было развёрнуто большое Знамя Украины.

Церемония завершилась танцем юных казаков и торжественным шествием Почётного караула подразделений ВСУ.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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