В Украине 23 августа — День Государственного Флага

Во вторник, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага.

Праздник учреждён «в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и в целях воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот Указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился во время существования казацкого государства. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Сочетание синего и жёлтого цветов на национальном флаге можно наблюдать с середины XIX в.

Во время «весны народов» 1848 года Главный русский совет провозгласил общеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей. Львовские земли и Русское воеводство изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на синем фоне. В это же время, согласно геральдическим обычаям, закрепились сочетания жёлтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-жёлтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-жёлтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-жёлтый флаг впервые официально взметнулся ввысь на ратуше львовского города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже – 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

После начала российской агрессии сине-жёлтый флаг стал символом борьбы и сопротивления захватчикам.

В июле 2022 года Государственный Флаг Украины был установлен на острове Змеиный (посёлок Белое Измаильского района Одесской области), освобождённом от российских захватчиков.

Как сообщала Одесса News, из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов, проведение массовых мероприятий по случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины (23-24 августа)в Одессе и Одесской области запрещено.

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