В Одессе почтили память людей, умерших от голода

28 ноября, в день, когда в Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов, в Одессе на Лидерсовском бульваре провели ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как передаёт наш корреспондент, в церемонии возложения принимали участие представители областной государственной организации, облсовета, Одесского городского совета, общественности, духовенства.



Минутой молчания почти память жертв голодных лет в Украине — 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947.



В Одесской области приспущен Государственный флаг Украины. В 16.00 украинцы зажгут свечи памяти, присоединившись тем самым к общенациональной минуте молчания.

В храмах Одессы отслужили панихиды по жертвам голодоморов.



Для справки. День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвёртую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.