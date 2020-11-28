Буксир «Аметист»: экологическая беда или война ведомств

Администрация морских портов Украины продолжает настаивать, что загрязнения моря нефтепродуктами с буксира «Аметист» в с.Александровка (Черноморск) не было, а Государственная экологическая инспекция зафиксировала загрязнение моря в 3,8 раза выше нормы.

Как заявили на пресс-конференции представители АМПУ и Морской поисково-спасательной службы (КП «МПРС»), по результатам четырёх осмотров места возможного происшествия, проведённых специалистами ГП «АМПУ» на специализированных судах, информация о подтоплении судна и загрязнении акватории нефтесодержащими материалами не подтвердилась.

Заместитель директора КП МПРС Сергей Дубин отметил, что буксир «Аметист» не является танкером, более 20 лет не эксплуатируется, находится в «холодном отстое», горюче-смазочные материалы на буксире отсутствуют.



В то же время официальные представители отметили, что «на видео были зафиксированы попытки неких лиц на катере морской охраны осуществить отбор воды в акватории с нарушением всех норм и правил, регламентирующих данную процедуру (без участия судовладельца и ГП «АМПУ», без уведомления, без использования соответствующей тары, без соблюдения технологии и т.д.)». Поэтому считают, что действия представителей Госэкоинспекции направлены на восстановление утраченных полномочий.

«Для получения ответа на вопрос, кому это (распространение информации о загрязнении. — ред.) выгодно, необходимо вспомнить, что в 2018 году экологический контроль в портах был отменён, а экологические инспекции потеряли возможность круглосуточного доступа к судам для осуществления контроля. Этот доступ они пытаются постоянно восстановить», — отметили в АМПУ.



В то же время на Правительственном портале появляется информация Государственной экологической инспекции о превышении содержания нефтепродуктов в 3,8 раза возле буксира «Аметист» в Черноморском морском порту.

«Площадь загрязнения составила 490м². При этом было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента. Пробы воды, взятые инспекторами, показали, что уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза», — заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный.



Он отметил, что об аварии в Черноморске инспекторы узнали из средств массовой информации.

«26 ноября ночью из средств массовой информации стало известно, что это судно начало тонуть и из него произошла утечка нефтепродуктов. В телефонном режиме руководство ГЭИ Одесской области связалось с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и там отрицали этот факт. Утром мы официально обратились в ГП «АМПУ» и его Черноморский Филиал с просьбой срочно допустить государственных инспекторов к общему обследованию акватории Чёрного моря в месте аварии буксира. Однако, на предприятии письмо ГЭИ проигнорировали. А капитан Черноморского морского порта, которому Госэкоинспекция также посылала запрос, ответил об отсутствии указанных нарушений», — пояснил Малёваный.

Попасть к месту инцидента работникам ГЭИ помогли в Одесском отряде морской охраны Госпогранслужбы. «Там они увидели загрязняющее вещество неизвестного происхождения и плёнку серебристого цвета, которая была визуально похожа на следы нефти», — рассказал глава инспекции.



По факту несообщения АМПУ о случае загрязнения ГЭИ обратилась в Нацполицию, ГБР и Одесскую областную прокуратуру.

«Напомню, что статья 238 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за сокрытие или умышленное искажение служебным лицом сведений об экологическом состоянии окружающей среды. Также мы направили запросы, чтобы выявить балансодержателя судна и выяснить, проводились ли какие-то работы в месте стоянки буксира», — подчеркнул Малёваный.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября СМИ со ссылкой на сотрудников Морской поисково-спасательной службы распространили информацию, что у Черноморска тонет построенное в 1977, но не введённое в эксплуатацию спасательное судно «Аметист». Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов, а работники базы откачивали воду из отсеков корабля.

26 ноября АМПУ официально опровергла эту информацию.

Позднее председатель Госэкоинспекции Андрей Малёваный сообщил, что сотрудники ГЭИ во взаимодействии с пограничниками подошли к причалу с моря и зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. Он обвинил АМПУ в том, что там знали о случае и хотели скрыть результаты катастрофы.

Полиция Одесчины по заявлению Государственной экологической инспекции открыла уголовное производство по ч.1 ст.243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины.

Фото: АМПУ, Укринформ