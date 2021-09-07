Иностранное судно «IRON DESТINY» слило 150 кубов нечистот в акватории порта Южный

Экипаж иностранного судна «IRON DESТINY» сбрасывает хозяйственно-фекальные сточные воды в акватории морского порта Южный. Убытки оценены в 21 000 долларов, которые предстоит уплатить в бюджет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

«При обследовании внутренних морских вод территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины инспекторами ГЭИ с 1-м отрядом морской охраны обнаружен сброс сточных вод с судна «IRON DESТINY». По результатам лабораторного исследования пробы морской воды установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ в 3 раза и железа общего — в 3,4 раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с представителями Управления СБУ в Одесской области осуществлён осмотр ошвартованного в акватории Южного филиала ГП «АМПУ» иностранного судна, отобраны пробы воды после системы очистки сточных вод судна, установлено превышение в 15 раз нормативов гранично допустимых концентраций по содержанию взвешенных веществ.

При сравнении результатов проб установлен факт ухудшения качества воды в результате загрязнения территориальных и внутренних морских вод Украины судном «IRON DESТINY» ІМО в результате сброса 150 кубометров хозяйственно-фекальных сточных вод. Размер возмещения убытков, причинённых вследствие загрязнения, составляет 21 тыс долларов.

Капитан судна заплатит штраф добровольно в полном объёме, — добавили в Госэкоинспекции.

Как сообщала Одесса News, Приморская окружная прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему капитану морского порта «Южный», не предпринявшего необходимых мер предотвращения катастрофы с судном Delfi.

Фото: Госэкоинспекция

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