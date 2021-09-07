В Турции состоялась церемония закладки корвета для украинских ВМС

В Стамбуде (Турция) с участием делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-Морскими силами контр-адмиралом Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд ВМС.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ВМС Украины.

«Это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии её Военно-Морских сил. Все договорённости с Турецкой Республикой выполняются своевременно, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов «Байрактар ​​ТВ-2ˮ, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны, — цитирует пресс-служба Неижпапу.

Как отмечается, корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. В целом строительство корвета типа «ADA» продолжается уже с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям, только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля. В соответствии с существующими договорённостями, в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдёт в состав ВМС ВС Украины.

Как сообщала Одесса News, в феврале командующий ВМС Неижпапа заявлял, что Военно-морские силы Украины в 2021 году получат разведывательный корабль «Симферополь», два десантно-штурмовых катера, три патрульных катера типа Island и дивизионный комплект берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Фото: Facebook

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