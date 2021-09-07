Маленьких одесситов Оперный театр приглашает в гости к «Золушке»

Балет «Золушка» по праву считается одним из лучших произведений не только в творчестве Сергея Прокофьева, но и в балетном искусстве в целом. В основу положен сюжет фантастической сказки Шарля Перро.

Дебютный показ «Золушки» по версии Балетной студии Светланы Антиповой прошёл в Одессе в июне 2004 года на сцене театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Светлана Александровна Антипова в течение 30-ти лет танцевала на сцене Одесского театра оперы и балета. Балетная школа-студия, основателем и бессменным руководителем которой она является, становилась лауреатом многочисленных международных конкурсов, участвовала в фестивалях украинских детских балетных театров.

Цена билетов от 35 до 220 гривен. Их можно купить здесь.

Когда: 12 сентября, воскресенье, 12:00

Место проведения: Оперный театр

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