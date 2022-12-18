Снежная Королева приглашает на своё шоу в Одесский театр Музкомедии

25 декабря в Театре музкомедии в Одессе состоится семейное новогоднее музыкальное шоу «Снежная королева».

НАСТОЯЩИЙ ШОУ-МЮЗИКЛ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» по мотивам сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Любимая новогодняя история нескольких поколений. Постановка в жанре семейного мюзикла для приятного отдыха всей семьи. Блестящая актёрская игра и увлекательный сюжет, который подарит море ярких эмоций.

Вас приглашают вместе с Гердой отправиться в ледяное царство Снежной королевы, пройти полный опасностей путь, преодолеть все трудности на этом пути, встретить новых друзей, победить Снежную королеву и спасти Кая. Ведь горячее сердце Герды не под силу остудить даже ледяному северному ветру.

Цена билетов от 200 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 25 декабря в 12:00 или в 16.00 в Музкомедию.

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