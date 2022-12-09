Куда пойти в Одессе на выходных 10-11 декабря

10-11 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

10 декабря в проекте «Ты одессит, а это значит» во Всемирном клубе одесситов состоится встреча с Яковом Майстровым — автором книги «История Одессы в названиях улиц». Яков Михайлович Майстровый – не профессиональный историк. Он – человек, влюблённый в Одессу, стремящийся не только больше узнать о родном городе, но и передать свои знания землякам. Книга Майстрового, представляя собой немалую научную ценность, в то же время вызовет заинтересованность практически у всех читателей — и жителей Одессы, и её гостей. Приходите к 16.00. Адрес клуба: ул. Маразлиевская, 7.

10 декабря Одесский национальный академический театр оперы и балета предлагает посмотреть оперу знаменитого Джузеппе Верди «Набукко», в которой он передал современникам и будущим поколениям тревогу и переживание за Храм земной перед ужасом грядущего. Продолжительность 2 часа 30 минут (вместе с антрактом). Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 до 400 гривен.

10 декабря со сцены Одесского театра музкомедии им. М. Водяного Эдгар Винницкий — современный поэт, стихи которого уже можно назвать классикой начала 21-го столетия, талантливый музыкант, песни которого вызывают безудержные волны мурашек, меценат, мыслитель, мысли и взгляды которого безусловно влияют на целое поколение, расскажет …сказки. Невероятные стихотворные сказки. Мы привыкли, что сказки – это истории на ночь для детей, чтобы они заснули. А сказки Эдгара – это стихи на день для взрослых, чтобы они проснулись. Проснулись и вспомнили, какое чудо это жизнь, и как на самом деле мы счастливы быть здесь и сейчас… Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 400 гривен.

10 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства расскажут о Рене Магритте — одном из величайших художников ХХ века, который считается величайшим представителем сюрреализма, хотя сам он так никогда не считал и говорил, что его творчество – это «Магический реализм». Лектор Сергей Ильин ждёт посетителей к 15:00. Билеты стоимостью 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный. Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

10 декабря Одесский областной академический драматический театр приглашает на премьерный показ спектакля «Последнее предупреждение». Думаете, что когда вы умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается!!! Именно это и произошло с нашим героем. Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен… А что именно – об этом вы узнаете в спектакле. Приходите к 18 часам. Трагикомедия в одном действии. Стоимость билетов от 200 гривен.

11 декабря в Одесском Украинском театре им. В. Василько премьерный показ спектакля «Метод». Действие происходит в офисе международной компании, где на высокий пост претендуют четыре кандидата: трое мужчин и женщина. На что готовы кандидаты, чтобы получить заветную вакансию? Какие тёмные пятна жизни соискателей станут явными? Что победит: эмпатия и человечность или холодный расчёт? Этот спектакль позволит понаблюдать не только за реакцией героев, разоблачённых и показанных в другом свете, но и увидеть будничные и привычные ситуации своей жизни, освещённые необычным ракурсом и театральными прожекторами. Вы готовы родиться снова и стать лучшей версией самого себя? Продолжительность офисного триллера 90 минут без антракта. Приходите к 15 часам. Стоимость билетов от 250 гривен.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod