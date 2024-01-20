Украинцы преимущественно проводят в интернете более 4 часов в день, а активные пользователи – более 8 часов.

Об этом идёт речь в итогах 2023 года от исследовательской компании Gradus Research, передает Укринформ.

«Общество становится всё более диджитализированным — преимущественно украинцы проводят в интернете более 4 часов в день, а активные пользователи — более 8 часов», — говорится в сообщении со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Отмечается, что эта концепция постоянного онлайн проявляется в регулярном поиске актуальной информации, проверке связи с родными в мессенджерах и в покупке товаров через интернет. В частности, в начале пандемии офлайн- и онлайн-покупки конкурировали между собой, и первые были более распространены, поскольку люди имели привычку ходить в магазины и выбирать товар физически.

Во время войны произошло ещё глубже онлайн-погружение украинцев. Опрос показывает, что более четверти украинцев предпочитают онлайн-покупки, ещё 38% — покупают и в онлайне, и в оффлайне.

Кроме того, самым популярным медиа для потребления новостей среди украинцев остаются мессенджеры (70%), но также растёт значение короткого видеоконтента. Респонденты всё больше предпочитают Youtube (56%) по сравнению с мартом 2023 года (50%).

Значение телевидения как новостного канала возросло (42% против 38%).

Как считают социологи, тот факт, что люди всё чаще выбирают видеоформат контента, может свидетельствовать об усталости от чтения новостей и растущей популярности формата видеоблогов. Это также может объясняться тем, что в начале войны украинцы предпочитали получать наиболее оперативную информацию, которая быстрее всего может быть подана именно в текстовом формате. Сейчас, когда события разворачиваются уже более умеренно – люди готовы не потреблять быстрые форматы, а ждать более наглядные – видео.

Одесса News информировала, что по данным соцопроса, почти половина украинцев считает, что события в стране развиваются в правильном направлении, в то же время 33% имеют противоположное мнение.

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