«Вечерний квартал» приезжает в Одессу с новогодней программой

«Вечерний квартал» подготовил новую новогоднюю программу, с которой 25 декабря выступит в Одессе.

В течение 15 лет авторы «Вечернего квартала» успешно подшучивали над первыми лицами страны. Политический юмор стал визитной карточкой шоу. Виктор Ющенко, Леонид Кучка, Николай Азаров, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко — это далеко не весь перечень чиновников, которые до сих пор являются героями самых популярных миниатюр и пародий.

Но что делать, когда первым лицом становится твой бывший босс? Правильно, шутить над ним.

Авторский цех Студии «Квартал 95» заготовил юмористические номера и о новом президенте Украины. Кто будет играть Владимира Зеленского и как будут шутить над ним бывшие коллеги, вы сможете увидеть в Театре музкомедии.

В течение двух часов вы будете наслаждаться качественным юмором, интересными сюжетными линиями и миниатюрами от ваших любимых и новых актёров «Вечернего квартала» — Юрия Ткача и Владимира Мартынца.

Начало в 19 часов.

Билеты можно купить здесь стоимостью от 600 до 3700 гривен.