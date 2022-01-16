Одесский театр Музкомедии приглашает на мюзикл «По Дерибасовской…»

Жванецкий — это человек мира, и он — в нашем сердце! Его мысли, шутки заставляют посмотреть на мир, в котором мы живём, другими глазами, понять его, принять и жить с удовольствием!

Представление, которое представляет театр Музкомедии им.М.Водяного, — смелый творческий эксперимент композитора Владимира Баскина, либреттиста Константина Рубинского, режиссёра-постановщика Владимира Подгородинского и всего коллектива театра.

«По Дерибасовской…» — мюзикл по размышлениями Михаила Жванецкого. Такого не делал ещё никто: 20 музыкальных номеров, прекрасные «виды» Одессы, единственная сюжетная линия, в которую соединены герои известных ранних рассказов нашего гениального земляка, — своеобразный гимн Одессе и Жванецкому, как одному из символов нашего города!

Это нужно видеть собственными глазами, чтобы. выходя из зрительного зала, сказать: «Это, таки да, — Одесса».

Мюзикл в 2 действиях.

Цена билетов от 50 до 300 грн. Их таки можно купить здесь.

Дата и время начала: 23 января, воскресенье, 16:00.

Фото: viknaodessa.od.ua

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