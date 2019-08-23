Как провести выходные в Одессе

Августовские выходные дни в Одессе, как всегда, будут отличаться разнообразием мероприятий, тем более, что страна отмечает День независимости три дня — с 23 по 26 августа.

Выбор за Вами!

24 августа в Одессу в третий раз придёт самый яркий фестиваль лета – ColorFest, собирающий ежегодно тысячи людей. Каждого, кто придёт на фестиваль, ждут красочные баталии, незабываемая музыка, пенная вечеринка с насыщенным фудкортом, а также сотни сочных фотографий. Организаторы фестиваля уже заготовили 10 тонн краски Холли, которые изменят до неузнаваемости Дюковский парк, а также призы и подарки всем, кто не боится запачкаться. От палящего одесского солнца будут спасать пожарные машины: всех, кто не боится быть мокрым, пожарные будут поливать из брандспойта. Организаторы СolorFest просят приходить к 15 часам в белой одежде или в купальных костюмах и обещают незабываемые впечатления, новые знакомства и приятные эмоции! Вход бесплатный.

24 августа состоится Марш патриотов и защитников Украины по случаю Дня Независимости Украины и памяти погибших воинов, участники которого пройдут по маршруту: Театральная площадь (место формирования колонны) — улица Ришельевская — улица Пантелеймоновская — Привокзальный переулок — Итальянский бульвар — площадь Куликово поле — улица Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — памятный знак, заложенный в честь погибших участников АТО. Также в сквере Героев Небесной Сотни в 12.00 предусмотрено проведение торжественного митинга с участием руководства области, города, командования войск и правоохранительных органов, дислоцирующихся в Одессе.

24-26 августа — традиционный Вышиванковый фестиваль.В рамках фестиваля 24 августа в 13:00 на Потёмкинской лестнице выстроится живая «вышиванковая цепь». К акции могут присоединиться все желающие.



24 августа по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины Военно-Морские Силы приглашают приобщиться к флешмобу «Быть украинцем — почётно. Спасибо защитникам Украины!» и посетить корабли ВМС Украины на Морском вокзале в Одессе. Для осмотра будут открыты фрегат «Гетман Сагайдачный», малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» и артиллерийский катер «Скадовск». Экскурсии бесплатные и будут проходить с 11:00 до 18:00. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

24 августа в парке имени Тараса Шевченко в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Т. Г. Шевченко.

24 августа с 11:00 на эстрадной площадке «Ракушка» своё творчество представят участники конкурса молодых талантов «Черноморская звёздочка».

24 августа украинский поп-рок коллектив «Антитела» даст концерт на стадионе «Спартак». Группа готовила это событие практически два года. Стадионный тур под названием «Hello» музыканты посвящают новому альбому и десятилетию группы. Стоимость билетов — 350 грн.

24-25 августа в Летнем театре Городского сада с украинскими народными традициями все желающие смогут познакомиться, посетив IV фольклорный фестиваль «Козацкие гостины на Дерибасовской». Организаторы подготовили для гостей фестиваля праздничный концерт, выставку-ярмарку народных умельцев, показательные выступления и мастер-классы боевого казацкого искусства, флешмоб «Рушник злагоди», показ украинской традиционной одежды, конкурсы и развлечения.

24 августа в летнем театре Морвокзала в Одессе концерт сногсшибательной главной блондинки Украины Оли Поляковой! Премьера новой концертной программы «Королева ночи» в 20 часов. НЕ пропустите!

24-26 августа — в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре (ул. Успенская, 4Б) выставка ко Дню независимости. Выставка подготовлена по итогам международного симпозиума «Мелодии степи и моря», посвященного истории казачества на Юге Украины. Мастера кисти из зарубежья и разных городов Украины создавали живописное полотно современной жизни нашего края со взглядом в героическое прошлое казачества. Центром вдохновения художников стала история казачества: пейзажи Днестровского лимана, остатки Аджидерской (Овидиопольской) и величественная Белгород-Днестровская крепость, старые дома и церкви, рыболовство и виноделие и др. В экспозицию вошло 25 работ. Вход свободный. Адрес: ул. Успенская, 4 Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, Дом Милосердия, второй этаж.

24 августа в Летнем Театре Горсада в 19:30 — Международный Проект-конкурс «ArtStarT», профессиональное жюри которого отбирает талантливых исполнителей ВСЕХ направлений и ВСЕХ возрастов!!! Проект «ArtStarT» приглашает к участию вокалистов, танцоров, инструментальных исполнителей, актёров, поэтов, чтецов, бардов, артистов оригинального жанра, стендаперов, фокусников и клоунов, акробатов и жонглёров…

Этот конкурс — возможность громко заявить о себе.

24 августа Одесса приглашает всех на самый яркий и весёлый разгуляй в «Южном Парке» — Odessa Beer Festival. Более 250 вкусов пива в одном месте от представителей частных пивоварен, пабов и пивных ресторанов со всей Украины! Гостей ждут тематические зоны для отдыха, фудкорт, детская локация, выступления музыкальных групп, диджеев в сопровождении популярных ведущих! И помните! В Одессе бывает не только Чёрное море, но и море пива!

24-25 августа в Летнем театре Городского сада — IV Одесский международный фестиваль степа ODESSA TAP FESTIVAL. В фестивале принимают участие конкурсанты и мировые звезды степа из 15-ти стран мира. В дни фестиваля пройдёт более 30-ти мастер-классов. Одно из новшеств ODESSA TAP FESTIVAL — утренние мастер-классы «Утро с чемпионами», которые проведут молодые чемпионы степа, в том числе и украинские тренеры: чемпионка мира Карина Савенко из Одессы и чемпионка Украины Анастасия Старченко из Киева. Все мастер-классы будут проходить в отеле «Мирный» на берегу Чёрного моря. Каждый вечер участники фестиваля будут открыто демонстрировать своё мастерство в разнообразных форматах в сопровождении живого звука. В рамках фестиваля состоится очередной чемпионат Украины по степу. Победителей степ-состязаний ждут ценные призы, специально подготовленные для Odessa Tap Festival его международными партнёрами: лучшая профессиональная танцевальная обувь и сертификаты на обучение на степ-фестивалях США, Польши и Германии. Главным зрелищным мероприятием Odessa Tap Festival станет финальное гала-шоу в Одесской филармонии 25 августа. 25 августа на Трассе здоровья с 10:00 до 11:00 будет проходить благотворительный забег «RUN4CASTLE» (от ресторана «Глечик» до Аркадии).

С 25 по 28 августа в Одессе будет проходить фестиваль Школьной Лиги Смеха на «Кубок мэра». Юных артистов ждёт предварительный отбор, участие в гала-концерте, мастер-классах, видеофестивале и различных конкурсах. 25 августа Народный артист Украины Борис Барский приглашает всех на свой творческий вечер в Южный парк. В программе — притчи, шутки, забавные истории, анекдоты, песни и стихи. Кроме того, артист легендарной комик-труппы «Маски» подготовит для зрителей загадки, розыгрыши, пантомимы и фокусы. Стоимость билетов – 150-250 грн.

25 августа, в кинотеатре «Родина» пройдёт трансляция The International 2019 по Dota2. Это крупнейшее киберспортивное событие с призовым фондом в 33 млн долларов проходит в Шанхае на Мерседес Арене. В гранд-финале сразятся 18 лучших мировых команд, среди которых и наши земляки из NaVi и Virtus Pro. Посетителей трансляции ждут фотозоны с косплеерами и розыгрыши ценных призов.

До 25 августа в подземном выставочном пространстве Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит совместный проект Оdessa Photo Days и авторов из Южной Кореи (арт-группа GGOODA KUCA) — выставка «Слепое пятно» (Blind Spot). В выставке принимают участие 19 фотохудожников из двух стран. Корейские мастера представили меланхоличные и созерцательные работы, отражающие невидимое присутствие человека в мире природы, где царит спокойствие и замирает время. Контраст, динамика, постановка актуальных проблем характерны для серий украинских авторов.

26 августа Всеукраинский конкурс красоты Miss Beauty Summer 2019 на сцене Летнего Театра «Морвокзал». Зрители увидят красивые выходы участниц в национальных нарядах, купальниках и вечерних платьях.

Гостей порадуют выступления известных исполнителей украинского шоу-бизнеса, в частности, пародиста Валерия Юрченко, финалиста шоу «Україна має талант», актёра телепроектов «Большая разница», «Вечерний Киев», «Комик на миллион», а также певицы Ксанти, известной своими хитами «Назавжди», «Коля». Начало в 20 часов.

До 8 сентября на территории парка «Преображенский» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» проходит «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей». 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, 40-метровый огнедышащий дракон, увлекательная шоу-программа, китайская церемония чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений. Стоимость билетов 160 – 200 грн. Время работы: с 21.00 до 24.00. Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова).

До 15 сентября в двух залах Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит выставка «С видом на море».

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Думская, ТАЙМЕР