Свой день рождения певица Кристина Луна проведёт с одесскими зрителями

28 августа в 21:00 в Летнем театре «МорВокзал» одесситы и гости города будут наблюдать невероятное лунное сияние — концерт Кристины Луны, которой в этот день исполнится 29 лет.

Луна — сказочная и неповторимая, околдовывающая и вводящая в нежный транс своими чарующими душевными поп-ритмами. Магия ЛУНЫ необъяснима, но факт — её шоу собирают огромные залы и не забываются никогда.

28 августа в свой День рождения Кристина Луна исполнит свои лучшие хиты, которые уже успели полюбиться, но не успели приесться и будут актуальны всегда. Также будут исполнены любимые песни Кристины из альбома «Заколдованные Сны» и вышедшие песни с предстоящего альбома «Транс».

Конечно, день рождения не обойдётся без сюрпризов.

Фудкорты, лаунж-зона, вид на знаменитый Воронцовский маяк гарантированы.

ЛУНА описывает свою музыку, как «душевный поп» с ностальгией по 90-м и нулевым. Вместе с тем, фанаты отмечают, что на концертах Кристины Герасимовой (настоящее имя певицы) происходит магия: “Луна своим исполнением вводит в настоящий транс, при том, что поп-ритмы также звучат на её концертах. Магия ЛУНЫ просто необъяснима”, — добавляют поклонники творчества певицы.

Кристина ЛУНА родилась в Дрездене (Германия) в семье военного, но большую часть жизни жила в Украине. До начала музыкальной карьеры снималась в клипах, режиссировала и была фотографом. Своими кумирами называет звезду инди-поп диву Лану Дель Рей, исландскую певицу Бьорк, а также Еву Польну.

ЛУНА – вегетарианка и медитирует по два часа в день. Певица обожает готовить и мечтает открыть бар, которому уже придумала название: “ЛУНА бар”: Мне бы хотелось это сделать для своей мамы, потому что она у меня суперхозяйка. Мы с ней разработаем меню и она будет за всем следить. Получится своего рода семейный бизнес”, — шутит артистка.

Стоимость билетов – от 290 до 750 грн. Их можно купить здесь.