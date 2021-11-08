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Одесский Украинский театр приглашает в «Полёт в ритме танго»

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В Одесском Украинском театре 14 ноября состоится музыкально-пластический спектакль «Полёт в ритме танго».

Аэропорт — это всегда точка отсчёта и финальный аккорд одновременно. Многолюдный муравейник работников и пассажиров. И все они со своими радостями и печалями, которые воплощаются в танце. А объединяет всех сильный и неутомимый ритм танго. Выразительный, эмоциональный, напряжённый, как ожидание встречи. Как боль от расставания.

  • Современная хореография
  • Страстное танго
  • История, рассказанная языком тела

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность — 120 минут.

Приходите к 19:00.

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