Одесский Украинский театр приглашает в «Полёт в ритме танго»

В Одесском Украинском театре 14 ноября состоится музыкально-пластический спектакль «Полёт в ритме танго».

Аэропорт — это всегда точка отсчёта и финальный аккорд одновременно. Многолюдный муравейник работников и пассажиров. И все они со своими радостями и печалями, которые воплощаются в танце. А объединяет всех сильный и неутомимый ритм танго. Выразительный, эмоциональный, напряжённый, как ожидание встречи. Как боль от расставания.

Современная хореография

Страстное танго

История, рассказанная языком тела

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность — 120 минут.

Приходите к 19:00.

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