Одесский Украинский театр приглашает в «Полёт в ритме танго»

В Одесском Украинском театре 14 ноября состоится музыкально-пластический спектакль «Полёт в ритме танго».
Аэропорт — это всегда точка отсчёта и финальный аккорд одновременно. Многолюдный муравейник работников и пассажиров. И все они со своими радостями и печалями, которые воплощаются в танце. А объединяет всех сильный и неутомимый ритм танго. Выразительный, эмоциональный, напряжённый, как ожидание встречи. Как боль от расставания.
- Современная хореография
- Страстное танго
- История, рассказанная языком тела
Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.
Продолжительность — 120 минут.
Приходите к 19:00.
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