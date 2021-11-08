В Одессе обвалился мурал, посвящённый медикам

Открывшийся в апреле этого года мурал на стене Еврейской больницы в Одессе, посвящённый медикам, обвалился.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook одессит Алексей Костржицкий.

«Увы, беспощадная реставрация не пощадила мурал в Еврейской больнице… В апреле он был нарисован» — пишет он.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года на стене Еврейской больницы нарисовали мурал «Врачи-атланты, которые держат планету», посвящённый всем медикам, которые принимают участие в борьбе с пандемией. Автор изображения — художница и куратор Августина Землянская. Автором идеи выступил художник и руководитель студии Peach Алексей Шкурат. Таким образом, они хотели напомнить горожанам о том, что в последнее время именно на плечах медиков держится планета.

Фото: Facebook

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