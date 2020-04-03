Мэр Одессы пообещал медикам существенные доплаты из горбюджета

Одесские медики будут получать существенные доплаты из бюджета города.

Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов на встрече с медперсоналом городских клинических больниц №1 (Еврейской) и №10.

Как отмечает официальный сайт города, Еврейская больница будет проводить госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в случае роста заболеваемости на втором этапе.

Городской голова пообщался с медицинским персоналом, посмотрел, как идут работы по переоборудованию ЛОР-отделения, расположенного в отдельно стоящем здании, в отделение для приёма пациентов с COVID-19. Сегодня уже проводится подготовка коечного фонда, дооснащение кислородными баллонами и кислородными концентраторами, помещений для медперсонала. Всего здесь будет развёрнуто 30 коек и дополнительно 10 реанимационных.

На встрече с медперсоналом больницы №10 Геннадий Труханов сказал, что эта больница может быть включена в список учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19 на втором этапе, обсудил её оснащение высококлассным медицинским оборудованием, которое было приобретено ранее, дополнительные поставки постельного белья в случае, если будет большой наплыв пациентов, а также заработную плату медиков, задействованных в лечении пациентов с COVID-19.

Отмечается, что приказом МОЗ Украины №759 от 31.03.2020 года определён перечень должностей медицинских работников, которым с марта текущего года осуществляется доплата в размере трёх должностных окладов.

«Учитывая всю сложность ситуации и напряжённость работы медицинских работников в небезопасных условиях, мы приняли решение о введении дополнительных ежемесячных муниципальных надбавок в размере от 5 тысяч до 10 тысяч гривен в зависимости от нагрузки и специальности. Муниципальные выплаты будут получать не только врачи, но и работники медицинских учреждений, которые непосредственно привлечены к борьбе с COVID-19», — отметил Геннадий Труханов.

Одесса News сообщала о том, какие в период карантина городские медучреждения будут оказывать ургентную медицинскую помощь.

Фото: «Одесса»