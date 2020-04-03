Кабмин запретил ходить по улицам больше, чем по двое

Правительство приняло решение о запрете ходить по улицам больше, чем по двое человек, за исключением тех, кто сопровождает детей.

Об этом сообщил в обращении Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у зв'язку з посиленням карантинних заходів Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковане. Gepostet von Денис Шмигаль am Freitag, 3. April 2020

«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше, чем по два человека, за исключением лиц, сопровождающих детей», — сказал он.

Кроме того, в Украине с 12 марта до 24 апреля действуют и другие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в частности, запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом, и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.