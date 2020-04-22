Количество заболевших в мире коронавирусом перевалило за 2,5 миллиона человек

На 7.30 утра 21 апреля в мире официально подтверждено 2 557 503 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 75 637, что больше предыдущего дня на 1 171 человека.

Количество умерших составляет 177 761 (увеличение за сутки на 7306 человек, что на 1 922 умерших больше, чем в предыдущие сутки).

Наибольшее количество умерших по-прежнему, в США — 45 340 (+2823) и в Италии — 24 648 (+534). В Испании не смогли победить заразу 21 282 (+430), Франции — 20796 (+531), Великобритании — 17337 (+828).

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 43-е место (позавчера — 41-е).

Хоть статистика и неутешительна, однако некоторые страны уже готовы к ослабденю карантинных ограничений.

Так, Польша, Австрия, Норвегия, Чехия расписали по дням свои дальнейшие шаги — когда позволить учёбу, торговлю, концерты, выезд из страны и велосипедные прогулки без маски.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что после 15 мая в стране будут постепенно ослаблять карантинные меры, но «при условии уменьшения количества новых случаев заболевания и смертности».

Грузинская власть продлила до 22 мая чрезвычайное положение в стране, введённое 21 марта. В стране действует комендантский час — с 9 вечера до 6 утра гражданам запрещено покидать свои дома.

Также правительство решило продлить запрет на передвижение в легковых автомобилях в Грузии до 26 апреля включительно. Изначально передвижение на автомобилях в Грузии было запрещено с 12 часов 17 апреля по 21 апреля включительно.

Правительство Сингапура продлило общенациональный карантин до 1 июня.

А в 31 провинции Турции в ночь с 22 на 23 апреля на четыре дня будет введён комендантский час, который предусматривает запрет выходить из дома для всех категорий граждан.

Как сообщала Одесса News, ужесточают ограничения в России. Пропускной режим, введённый в Москве, продлён до 1 мая.