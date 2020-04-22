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  4. Мэр Одессы испугался окрика из Офиса Президента: рынки закрыты, заодно и кладбища

Мэр Одессы испугался окрика из Офиса Президента: рынки закрыты, заодно и кладбища

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После критики главы Офиса Президента Андрея Ермака, прозвучавшей вчера, 21 апреля, на совещании с главами облгосадминистраций, в Одессе таки решились закрыть все продовольственные рынки.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно–экологической безопасности под председательством Геннадия Труханова.

Рынки решено закрыть до даты, которая будет определена на всеукраинском уровне. В частности, вчера закрылись Новый и Киевский рынки. Привоз, однако, продолжал торговать.

Также комиссия постановила закрыть одесские кладбища на поминальные дни и перенести связанные с этими днями мероприятия на Троицкую поминальную субботу 6 июня.

Как сообщала Одесса News, в мэрии Одессы не было намерений закрывать рынки, что возмутило главу Офиса Президента Андрея Ермака, который пообещал Труханову «разговор с президентом и министром внутренних дел».

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