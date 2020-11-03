В Украине в октябре упал рынок легковых автомобилей

В Украине за октябрь 2020 года были приобретены и зарегистрированы 8,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в октябре прошлого года.



Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Отмечается, что в октябре рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал лучший результат с начала года — 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. За январь-октябрь 2020 года украинцы приобрели и поставили на учёт 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной маркой среди приобретённых в октябре новых легковых автомобилей стала Renault. В октябре 2020 года была зарегистрирована 1 431 машина этой марки, что на 22% меньше, чем в октябре прошлого года.

Бестселлером месяца стал автомобиль Kia Sportage: украинцы зарегистрировали 788 авто этой модели.

На второе место по популярности вышла Toyota: 1365 регистраций авто этой марки в октябре, что на 11% больше, чем в октябре 2019 года. Третье место заняла марка Kia — 830 авто которой зарегистрировано в октябре, такое же количество было зарегистрировано в октябре прошлого года. На четвёртом месте оказалась марка Skoda: 593 авто приобретено в октябре 2020 года (на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года). Пятое место заняла марка Volkswagen — 536 авто приобретено в октябре, что на 11% меньше, чем за октябрь 2019 года.

Также в ТОП-10 рынка октября попали: Nissan — 399 шт. (-15% по сравнению с октябрем 2019 года); Peugeot — 339 шт. (+46%); Hyundai — 304 шт. (-34%); Ford — 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz — 202 шт. (+21%).

Как сообщала Одесса News, американская автомобилестроительная компания Ford объявила о разработке мощных воздухоочистительных респираторов, не забывая о создании новых концептов автомобилей свой марки.