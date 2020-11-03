Одесса получила награды престижного международного строительного конкурса

Одесса третий год подряд принимает участие в престижном международном строительном конкурсе «European Award».

Как сообщает официальный сайт города, в этом году Одесса получила сразу две награды: в категории «Объекты культуры» победителем стал проект ремонтно-реставрационных работ колоннады Воронцовского дворца, а в категории «Ревитализация зелёной зоны» знак отличия «European Award — 2019» получил Греческий парк.

Отмечается, что сегодня, 3 ноября, в Греческом парке состоялась церемония вручения наград «European Award — 2019».

В церемонии награждения приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, Генеральный консул Греческой Республики в Одессе г-н Димитриос Дохтсис, обладатель Почётной награды Одесского городского головы им. Г.Г. Маразли трёх степеней Пантелеймон Бумбурас, Почётный гражданин города Одессы Сергей Гриневецкий, заслуженный художник Украины Михаил Рева, сотрудники одесской мэрии, Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА), руководители строительных и проектных организаций города, принимавших участие в реализации проектов-победителей.

«Европейские специалисты высоко оценивают нашу работу по восстановлению архитектурного наследия, повышению качества жизни одесситов, а также улучшению и оптимизации городской среды. Участие в таких конкурсах — это ещё одна возможность презентовать Одессу международному сообществу. В следующем году планируем подать на конкурс проект реставрации Дома Руссова», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе церемонии награждения были представлены планы по дальнейшему благоустройству Греческого парка. До начала следующего курортного сезона здесь появится Аллея скульптур. Уже есть семь идей, реализация которых будет осуществляться, как и восстановление Греческого парка, за внебюджетные средства.

Как отметил скульптор и автор фонтана «Начало начал» Михаил Рева, все скульптуры будут выдержаны в едином стиле и каждая будет сопровождаться историей ее создания и фамилией семьи, сделавшей подарок городу.

Кстати. В 2018 году в номинации «Реновация общественного объекта» награду «European Award — 2017» получил проект реставрации Потёмкинской лестницы. В 2019 году в категории «Общественные здания» (public utility buildings) награду «European Award — 2018» получил проект реконструкции административного здания Центра интегрированных услуг «Европейская мэрия» на ул. Косовской, 2-Д.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Одесский городской зоопарк получил прекрасный подарок — в рамках Городской программы «Зоопарк-100» завершён I этап реконструкции – открыта для посетителей новая входная группа со стороны Преображенского парка.

Фото:»Одесса»