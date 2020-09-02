В Одесском зоопарке открыли новый вход в мавританском стиле

2 сентября, в День рождения Одессы, городской зоопарк получил прекрасный подарок — в рамках Городской программы «Зоопарк-100» завершён I этап реконструкции – открыта для посетителей новая входная группа со стороны Преображенского парка.

Как информирует официальный сайт города, новый вход в зоопарк выполнен в мавританском стиле, как и входные группы в парк Преображенский. Сразу за аркой посетителям зоопарка открывается прекрасный вид на озёра с птицами и мост.

«Для нас это очень важно. Старый вход со стороны Новощепного ряда был непрезентабельным. Одесский зоопарк очень много терял, в том числе с точки зрения имиджа. Там и транспорт поставить негде было. А здесь продумана парковка для машин и автобусов. И вход через благоустроенный красивый парк настраивает на посещение зоопарка – театр начинается с вешалки. Своими силами мы бы не провели такие масштабные работы. Я уверен, что реконструкция зоопарка за счёт выделенных городом средств будет реализована полностью. Одесский зоопарк станет лучшим в Украине», – сказал директор зоопарка Игорь Беляков.

Как отметил на открытии мэр Одессы Геннадий Труханов, запланирована полная реконструкция зверинца, которую завершат к 100-летию Одесского зоопарка.

«Сегодня в очередной раз я хочу высказать слова благодарности директору и всем сотрудникам зоопарка. Здесь работают действительно прекрасные люди, влюблённые в свою профессию. И мы хотим, чтобы 100-летний юбилей Одесский зоопарк встретил в совершенно новом качестве», – сказал городской голова.

Как сообщала Одесса News, ко Дню города в Одессе начало работать новое гинекологическое отделение Городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы).