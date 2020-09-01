В одесской Еврейской больнице открыли новое отделение

1 сентября в Одессе начало работать новое гинекологическое отделение Городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы).

Как сообщает официальный сайт города, здесь будут оказываться плановая и ургентная помощь, проводиться хирургические операции, в том числе и лапароскопические. Отделение на 30 коек оборудовано всем необходимым для оказания послеоперационной помощи больным, а также беременным на ранних сроках.

«Новое отделение, как и ранее открытое отделение реанимации, является частью главного хирургического корпуса, где впоследствии также будут открыты новые приёмно-диагностическое отделение с операционным блоком, нейрохирургия, отделение общей хирургии и травматологии. Таким образом, здесь сконцентрируется оказание всей ургентной помощи, когда в одном здании смогут синхронно работать мультидисциплинарные команды специалистов», — говорится в сообщении.

Открыл новое отделение Одесский городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что на конец сентября готовится к открытию приёмно-диагностическое отделение Еврейской больницы, а также завершится благоустройство территории с организацией логистики движения машин экстренной медицинской помощи и обустройство навеса при входе в главный хирургический корпус.

«Медицинский персонал в городских больницах имеет огромную практику работы и соответственно высокую квалификацию. Однако люди хотят получать хорошие медицинские услуги в нормальных условиях, поэтому мы планомерно приводим одесские медучреждения в надлежащий вид и постепенно выравниваем ситуацию во всех одесских городских больницах», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 31 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил инфекционную больницу, где проинспектировал строительство нового полубоксированного отделения.

Фото: «Одесса»