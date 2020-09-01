Кому в Одессе 2 сентября отключат свет

2 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Гайдара: 15, 17, 19, 21
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Генерала Петрова: 31, 33, 35
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 7А
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 79, 80, 82, 84, 86
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 14
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 108
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Долгая: 88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97, 97а, 97б, 97в, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102-а, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 123, 123/2
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Екатерининская: 55
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 22, 22а, 24А, 26, 36, 68, 70, 70авт34, 72
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 5а
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Космонавтов: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 56А, 62, 62/2, 64, 66, 68
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Костанди: 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Крымская: 72А, 80, 82
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Львовская: 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 120, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 179а/1
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 31, 31а, 31б, 31в
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 5, 9
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 23, 25, 27, 29, 31
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Маразлиевская: 20, 22, 24, 26, 28, 30
|9:00
2 сентября
|18:00
2 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Новгородский переулок: 2, 3, 3/2, 4
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Новгородский 2-й переулок: 1, 1а, 1б, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Новгородская: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5-Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Отечественная: 33
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а, 79, 81
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Преображенская: 23
|9:00
2 сентября
|18:00
2 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Пушкинская: 38/40
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Радиальная: 1, 2, 4
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Ришельевская: 35/37, 38, 40, 42
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Сабанский переулок: 1
|9:00
2 сентября
|18:00
2 сентября
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Садовая: 11, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
2 сентября
|18:00
2 сентября
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Соборная площадь: 2, 4, 6
|9:00
2 сентября
|18:00
2 сентября
|Заплан.
|Советский переулок: 3, 12
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Сумская: 65а
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Тимирязева: 53, 53А/23, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61, 61а, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64А, 64г, 64/15, 64/16, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68б, 68/70, 68/Б4, 69, 70а, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73а, 73/75, 73/3.7375, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79в, 79г, 79/81, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80-ж, 80ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Троицкая: 33
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Успенская: 42, 44, 48
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 18, 20, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 23Б, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 76, 78, 80, 82, 82/2, 84, 86, 88, 92
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|25-й Чапаевской Дивизии: 12, 12/2, 12/3, 14, 15а
|9:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Шишкина: 51
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Шолохова: 1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|8:00
2 сентября
|17:00
2 сентября
|Заплан.
|Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.
|Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6
|9:00
2 сентября
|19:00
2 сентября
|Заплан.