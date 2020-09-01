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  3. Кому в Одессе 2 сентября отключат свет

Кому в Одессе 2 сентября отключат свет

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2 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Гайдара:  15, 17, 19, 21 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Генерала Петрова:  31, 33, 35 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  7А 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 79, 80, 82, 84, 86 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Десантный бульвар:  14 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Днепровская:  108 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Долгая:  88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97, 97а, 97б, 97в, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102-а, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 123, 123/2 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Екатерининская:  55 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  22, 22а, 24А, 26, 36, 68, 70, 70авт34, 72 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Зелёный проспект:  25, 27, 29, 31 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  5а 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Космонавтов:  4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 56А, 62, 62/2, 64, 66, 68 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Костанди:  68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Крымская:  72А, 80, 82 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Львовская:  29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  120, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 179а/1 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  31, 31а, 31б, 31в 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Малиновского Маршала:  5, 9 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Марсельская:  23, 25, 27, 29, 31 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Маразлиевская:  20, 22, 24, 26, 28, 30 9:00
2 сентября		 18:00
2 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Новгородский переулок:  2, 3, 3/2, 4 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Новгородский 2-й переулок:  1, 1а, 1б, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Новгородская:  1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5-Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Отечественная:  33 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а, 79, 81 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Пестеля:  2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Преображенская:  23 9:00
2 сентября		 18:00
2 сентября		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Пушкинская:  38/40 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Радиальная:  1, 2, 4 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Ришельевская:  35/37, 38, 40, 42 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Ростовская:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Сабанский переулок:  1 9:00
2 сентября		 18:00
2 сентября		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Садовая:  11, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
2 сентября		 18:00
2 сентября		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Соборная площадь:  2, 4, 6 9:00
2 сентября		 18:00
2 сентября		 Заплан.
Советский переулок:  3, 12 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Сумская:  65а 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Тимирязева:  53, 53А/23, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61, 61а, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64А, 64г, 64/15, 64/16, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68б, 68/70, 68/Б4, 69, 70а, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73а, 73/75, 73/3.7375, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79в, 79г, 79/81, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80-ж, 80ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Троицкая:  33 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Трудовой переулок:  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Успенская:  42, 44, 48 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  18, 20, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 23Б, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 76, 78, 80, 82, 82/2, 84, 86, 88, 92 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Химическая:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
25-й Чапаевской Дивизии:  12, 12/2, 12/3, 14, 15а 9:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Шишкина:  51 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Шолохова:  1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 8:00
2 сентября		 17:00
2 сентября		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.
Юннатов 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00
2 сентября		 19:00
2 сентября		 Заплан.

 

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