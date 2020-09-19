Кому в Одессе в воскресенье, 20 сентября, отключат свет

20 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8А, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 14/2, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33, 33/2, 79-А, 107, 107б, 113, 113а, 115 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Александра Невского: 42а, 44, 44а, 44-А/1, 46А, 48а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Александра Невского 4-й переулок: 7Б, 7В 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Астрономическая: 6 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Берёзовая: 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15/4, 18 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Берёзовый переулок: 1, 2 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Бригадная: 2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15а, 15/А, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38/3, 38а, 39, 39а, 39А, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 42б/4, 42Б/2, 42е, 42-Е, 42б1, 43, 43а, 44, 44в, 45/1, 45/2, 46, 47, 47/1, 49, 51 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ванцетти переулок: 54 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Васнецова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-А 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Вертелецкого: 47-В 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Воронежский 2-й переулок: 1 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Гвардейская: 3, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12/А, 14, 14а, 16, 17а, 18, 18а, 19, 19/А, 19б, 19/б, 19в, 19г, 20, 21, 21/1, 21/2, 21а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Геллера Ефима: 24 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Героев Обороны Одессы: 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Глазунова переулок: 3а, 4 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Глазунова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8/1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Глазунова 1-й переулок: 1а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Глазунова 2-й переулок: 5 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Глинки переулок: 2А 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Глинки Композитора: 1, 1в, 3, 3а, 4, 4А, 6, 8, 10, 10/А, 12, 12/2, 14, 14а, 16, 16/3, 16а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Дмитрия Донского переулок: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21Б, 21А6, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 57 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Жаботинского: 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 51, 52а, 71, 73, 75, 77, 77а, 81 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Заболотного Академика: 27, 28, 29, 31, 32, 33-1, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 50, 52, 332 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Кандинского Василия 3-й переулок: 1, 2, 3, 3-А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Кандинского Василия 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Кандинского Василия 5-й переулок: 14а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Керченская: 188 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Китобойная: 48а, 49, 49Г, 50, 50а, 50б, 51, 51а, 52, 52-Г, 53, 53/1, 53а, 54, 55, 55а, 55в, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63А, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 68, 69, 69а, 70а, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 75а, 75б, 76, 77, 77б, 77Г, 78, 78а, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 87б, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 106а, 108, 110 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Кондрашина: 1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Кузнецова Капитана: 103, 110, 112, 114 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Курская: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. 36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. 55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Люстдорфская дорога: 91, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 155 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Люстдорфская дорога 4-я станция 1-я линия: 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 33, 35 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Марсельская: 22, 24, 26, 28, 30 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Неделина: 1, 2, 3, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7а2, 7а3, 7б1, 8, 8а, 9, 9/3, 9а, 10/1, 10/2, 10а, 11, 11/3, 11/4, 11а, 11/б, 11а1, 12/2, 12а, 12г, 12д, 12Е, 13, 13а, 13б, 13В, 13г, 13/15, 14, 14А, 16, 16а, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33а, 33а/3, 33б, 33в, 33г, 33д, 33-Д, 33е, 33а1, 33а2, 33а4, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 41д, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47а, 47Б, 47Г, 47Д, 48, 49, 49А, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54/4, 54/6, 55, 55А/2, 56, 57, 57/3, 57/6, 57/7, 59, 61, 63 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Немировича-Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Обильный 2-й переулок: 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 14а, 16, 18, 20 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Обильная: 8, 56, 56а, 57а, 57б, 57-Б/1, 58, 58/2, 60, 60А, 62, 64, 64/1, 64А, 64Б, 64в, 66, 66а, 68, 68/А, 68/А/1, 70, 70А, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88а, 89, 89а, 90, 91, 93, 95, 95а, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. 40-летия Обороны Одессы: 2, 4, 8 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Орловская: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Песчаный: 1, 2, 3, 4 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Петрашевского: 15, 17, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 41, 43, 43а, 72, 74, 76/1, 76/2 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Пилотная: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Планетная: 26а, 32, 33, 34А, 34-Б, 34-В, 35, 35а, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38Г, 39, 40, 40Б, 40в, 40г, 41, 41/2, 41а, 42, 43, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48/1, 48а, 49, 49а, 50, 51, 51/А, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66уч2, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 81Б, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 97а, 99, 101 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Прорезной переулок: 2, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 25 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Розовая: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Садовая Балка: 45, уч32 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Сакко: 2а, 6 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 84-2, 94, 96, 98, 100 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Толбухина: 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31а, 31/А, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46в, 46е, 46б2, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 71А, 72, 72а, 73, 73А, 74, 74а, 75, 75а, 76, 76А, 77, 78/1, 78/2, 78а, 78а2, 79, 79а, 79/Б, 80, 81, 81а, 82, 82б, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84а, 84А, 86, 86а, 86Б, 88, 88а, 88б, 89, 89б, 89Б1, 90, 90а, 90б, 91, 91а, 91б, 91Б/1, 92, 92а, 92б, 93, 93А, 93/Б, 94, 94/Б, 94В, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 107б, 108, 109, 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д, 110а2, 111, 112, 112а, 112б, 112в, 112г, 112д, 112е, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118, 119, 119а, 121, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 129А, 129б, 129в, 131, 132, 133, 133а, 133б, 133в, 133Г, 133Д, 133е, 133ж, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 621, 651 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Тульская: 1, 3, 3а, 13 22:00

20 сентября 6:00

21 сентября Заплан. Тупиковый 2-й переулок: 1А, 3А, 3Б, 5, 7, 13Б, 15, 32 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Тупиковый переулок: 1, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ульяновский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ульяновский 4-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ульяновский переулок: 4, 15а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Ульяновский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Фонтанская дорога: 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 20/11, 22, 65, 204 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Франко Ивана: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Чубаевская: 1, 1а, 2, 2/А, 4, 4а, 6, 8, 8/1, 10, 10а, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 27/12, 29, 29/3, 29/6, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 29/15, 29/31, 29/35, 29/3141, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/2, 48/2-Б, 48/5, 48/8, 48/9, 48А, 48/50, 279, 295 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан. Штурвальная: 15, 17, 17/2, 19, 21, 21Б 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Щукина переулок: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52 0:00

20 сентября 23:00

20 сентября Заплан. Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00

20 сентября 17:00

20 сентября Заплан.

Как сообщала Одесса News, по результатам общего собрания акционеров компании название АО «Одессаоблэнерго» изменено на АО «ДТЭК «Одесские электросети».