«Одессаоблэнерго» поменяло название

По результатам общего собрания акционеров компании название АО «Одессаоблэнерго» изменено на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Переименование — часть плана ДТЭК по трансформации «Одессаоблэнерго» в современную сервисную компанию, — сообщается на обновлённом сайте компании.

«ДТЭК Одесские электросети» и в дальнейшем будут выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых обеспечение населения качественным и надёжным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередач); присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счётчиков электроэнергии и фиксирование их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.

«Изменения, происходящие в компании за последний год, — это основа для развития энергоинфраструктуры Одесской области. ДТЭК понимает потребности современных клиентов и системно работает над повышением надёжности электроснабжения, качеством обслуживания, модернизацией оборудования и современными, удобными сервисами для более миллиона наших клиентов», — прокомментировал генеральный директор «ДТЭК Одесские электросети» Александр Фоменко.

В мае 2019 года компания «Одессаоблэнерго» вошла в состав «ДТЭК Сети». Тогда компания проанализировала состояние сетей и разработала план качественного обновления энергетической инфраструктуры Одессы и Одесской области.

Следуя этому плану, энергетики обновляют энергообъекты Одесской области. Компания уже завершила реконструкцию двух подстанций на юге области («Юбилейная» и «Болград»), модернизировала подстанции «Мариновка» и «Ильинка» в Беляевском районе, проводит реконструкцию подстанций «Чумка» и «Крымская».

Значительные изменения коснулись и клиентского сервиса. «ДТЭК Одесские электросети» увеличил количество удобных дистанционных сервисов. Теперь клиенты могут выбирать возможность связи с компанией среди большего количества дистанционных сервисов: через чат бот Viber, Teлеграм или Facebook, личный кабинет, мобильное приложение Line of Light, телефоны мобильных операторов. Кроме того, круглосуточно на официальном сайте компании работает «Поддержка онлайн».