Кофейный завод в Черноморске выставлен на продажу за долги

Строения завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Черноморске выставили на продажу из-за долгов предприятия «Укркофе» (Lacomba).

Об этом сообщает сайт Сетам.

Восьмиэтажный производственный корпус площадью 7 665,5 кв.м, насосную, резервуары для воды, артезианскую скважину и другие строения на территории завода продаёт госпредприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины по стартовой цене 41 млн 951 тыс. 755 гривен. Недвижимость расположена на Промышленной, 14А в Черноморске.

Аукцион состоится 25 сентября. Чтобы принять участие, нужно заплатить почти 2,1 млн гривен гарантийного взноса.

Кстати. Завод «Укркофе» начал работу в 2011 году. Председателем наблюдательного совета компании и руководителем строительства первоначально был депутат Одесского горсовета от Партии регионов, бывший социалист Александр Череп.

Как сообщала Одесса News, Фонд госимущества Украины продал стадион «Черноморец» в Одессе за 193 миллиона гривен (около 7,21 млн долларов).

Фото: СЕТАМ