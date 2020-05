Эх, раз, ещё — раз: одесский стадион «Черноморец» продали с 17-й попытки

Стадион «Черноморец» в Одессе сменил владельца по итогам аукциона с 17-й попытки, а сумма сделки составила 193 миллиона гривен (около 7,21 млн долларов).

Об этом сообщает Думская, ссылаясь на информацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Торги состоялись 22 мая по голландской модели аукциона.

Новым владельцем арены, а также прилегающих к нему гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости, стала иностранная компания — небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрированное в прошлом году. Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния.

Компания занимается «инвестиционной деятельностью», в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc — Руслан Зинуров, исполнительный директор — Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается некий Владимир Евсеев.



Примечательно, что изначально за стадион «Черноморец» хотели выручить 1 млрд 139 млн грн, но, в конечном итоге, имущественный комплекс обошёлся покупателю на 946 млн 895 тысяч меньше первоначальной цены.

Кстати. Футбольный клуб «Черноморец» в прошлом сезоне потерял прописку в Украинской премьер-лиге (УПЛ) и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги национального первенства.

С 12 мая возобновилась тренировочная работа одесского «Черноморца», которую возглавил новый тренер команды Сергей Ковалец, в своё время игравший в «Черноморце».