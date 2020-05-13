«Черноморец» провёл первые послекарантинные тренировки

С 12 мая, на основании принятых представителями УАФ, УПЛ и ПФЛ рекомендаций, возобновилась тренировочная работа футбольных команд, в том числе одесского «Черноморца».

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что «Черноморец» собрался на своей базе в Совиньоне и, придерживаясь противоэпидемиологических требований (включая температурный скрининг), провёл собрание коллектива на открытом воздухе, на одном из полей УТБ, которые почти два месяца «скучали» за футболом.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий МИСЮРА сообщил, что руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы любым способом сохранить команду «моряков»: «В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придётся пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберёт обороты после карантина. Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины».

Тренировочный процесс «моряков» возглавит новый главный тренер одесского клуба Сергей Ковалец, в своё время игравший в «Черноморце».

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» и главный тренер «черноморцев» Остап Маркевич в апреле прекратили сотрудничество.

Фото: ФК «Черноморец»