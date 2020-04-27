Одесский «Черноморец» разрывает контракт с очередным главным тренером

Одесский футбольный клуб «Черноморец» и главный тренер «черноморцев» Остап Маркевич прекращают сотрудничество.

Как сообщили источники Tribuna.com в Одессе, «Черноморец» планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни.

Сам Остап Маркевич также подтвердил эту информацию.

Как сообщала Одесса News, Маркевич возглавил «Черноморец» в октябре 2019 года. До этого он работал в команде «Агробизнес» (Волочиск).

Сейчас «Черноморец» занимает 10-е место в первой лиге футбольного чемпионата Украины.

Фото: ФК «Черноморец»