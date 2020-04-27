Украинская армия продолжает тестировать ракетный комплекс “Нептун” в Одесской области

Продолжаются государственные испытания ракетного комплекса «Нептун» в Одесской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

«В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 «Нептун». Лётные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации — самолётов СУ-27″, — говорится в сообщении.

Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооружённых Сил Украины «Алибей».

Как сообщала Одесса News, ЖК-360 МЦ «Нептун» — комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, который применяют для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток.

Фото: Facebook