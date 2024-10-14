В России на аэродроме «Оренбург» уничтожен военно-транспортный самолёт Ту-134

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет об уничтожении в России военно-транспортного самолёта Ту-134.

Об этом ГУР сообщило в Telegram.

Ночью 13 октября в России сгорел самолёт Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооружённых сил РФ.

«Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме «Оренбург-2″, где базировался Ту-134», — подчеркнули в ГУР. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

В ГУР также подчеркнули, что каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.

Как сообщала Одесса News, Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 октября был нанесён удар по аэродрому «Ханская» в российской Адыгее, находящемуся более чем в 400 километрах от линии фронта.

Фото иллюстративное

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