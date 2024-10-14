Украина в ночь на 27 октября в последний раз должна перейти на зимнее время

Украинцы в ночь на 27 октября в последний раз переведут стрелки часов на зимнее время, которое в дальнейшем уже не будет меняться.

Это предусмотрено принятым Верховной Радой законом №4201, которым отменён переход с летнего на зимнее время и наоборот.

Таким образом, украинцы 27 октября в 4 утра должны перевести стрелки часов на один час назад. То есть, эти сутки автоматически увеличатся на час.

На территории Украины закрепляют единое киевское время – UTC+2. Согласно закону об исчислении времени в Украине, он направлен не только на решение вопросов определения правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора.

Поэтому установка и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщала Одесса News, смена времени в Украине до сих пор происходила дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходила на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября – на зимнее. 3 марта 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта во втором чтении за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект отправили на доработку. Верховная Рада 16 июля 2024 года приняла закон в целом, тем самым отменила переход с летнего на зимнее время и наоборот. Законодательная инициатива №4201 была поддержана 261 голосом народных депутатов. Однако Закон пока ещё не подписал Президент Зеленский.

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