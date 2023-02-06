По новому закону добровольцы будут считаться участниками боевых действий

Закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны, членами семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины отдельных категорий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и других вопросов» (№ 2864-IX) опубликовано в парламентском издании «Голос Украины».

«Нормы этого закона позволяют получить статус участника боевых действий тем гражданам, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, однако не успели вступить в военные или правоохранительные формирования», — говорится в сообщении.

Этот закон был принят 12 января 2023 года 310 голосами.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона, запрещающего деятельность в Украине религиозных организаций, которыми руководят из государства – агрессора.

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