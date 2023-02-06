Одесский музей западного и восточного искусства расскажет о Рене Магритте

Мы уверены, что вы неоднократно видели работы бельгийского художника Рене Магритта — современные художники так часто вдохновляются его произведениями и игрой со зрителем.

Но что мы действительно знаем о его произведениях ? Задаём ли мы себе вопрос: что в них нас так притягивает? Первоклассная живопись? Юмор? Загадки, ребусы и анаграммы? Наверное, всё сразу и ещё что-то, что мы никогда не поймём. Ибо к этому так стремился творец.

Иронически, сюрреалистично, вероломно, с выражением буржуазной вежливости на лице, Рене Магритт создаёт магию вокруг своих картин, магию тайны и неожиданных объяснений. Это колдовство или усилие гениального разума? Что изображено на его холстах: предметы, образы или их симулякры? Какую роль в них играет текст?

Приходите в музей 11 февраля к 14.00 и поразмышляйте над этим вместе со старшей научной сотрудницей музея Анастасией Фролковой.

Стоимость билета 100 грн (ребёнок + взрослый) Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod