В Одесском театре им.Василько пройдёт концерт популярного джазового пианиста

Современный джаз разнообразен и многогранен, позволяет каждому слушателю найти именно ту музыку, которая ему созвучна.

Одним из представителей современного джаза является пианист Вадим Бессараб, который с концертом выступит в воскресенье, 17 июля, на сцене Одесского украинского драматического театра им. В.Василько.

Музыка Вадима Бессараба лирическая и мелодичная, сочетает в себе академическую манеру исполнения и изысканную импровизационность современного европейского джаза.

Вадим Бессараб — один из немногих пианистов джазовой среды, долгое время уделяющий особое внимание игре на рояле соло. Музыкант удачно сочетает традиционный подход с новейшими возможностями современного джазового языка, изысканное академическое звучание и этнические настроения.

Музыка, которую вы услышите на концерте, легка и сложна в одно и то же время, в неё можно окунуться, очнувшись только в конце концерта. Каждая сыгранная нота, отозвавшись в сердце слушателя, так и останется там. Импровизационная с головы до пят, музыка не оставит вас равнодушным.

Начало концерта в 18 часов.

Билеты можно купить здесь.

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