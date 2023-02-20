Известный канадский кларнетист Юлиан Милкис выступит в Одесской филармонии

25 февраля в Одесской филармонии ивестный канадский кларнетист Юлиан Милкис в сопровождении духового оркестра сыграет большой концерт к годовщине вражеского вторжения в Украину.

Кларнетист Юлиан Милкис – единственный ученик Бенни Гудмена и любимый исполнитель Гии Канчели – приезжает в Одессу второй раз за последний год. В июле он дал два концерта с оркестром Андрея Чёрного – оба благотворительные, оба – подарок городу, в котором родился, оба – как знак поддержки Украине и её героическим защитникам.

Концерт был задуман ещё летом. Милкис пообещал дирижёру Любомиру Сукеннику приехать и сыграть концерт Моцарта. Перевод произведения для духового оркестра сделал сам дирижёр – оно будет исполняться впервые.

К этому добавили интересную украинскую программу: кроме общеизвестных произведений Мирослава Скорика, прозвучат “Эпитафия” Валентина Сильвестрова и “Украинская колыбельная” Александра Родина.

Приходите к 18:00.

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