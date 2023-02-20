За выходные из портов Большой Одессы зерновым коридором вышли 10 судов

За выходные из портов Большой Одессы вышли 10 судов с 361,2 тысяч тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом ообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 20 февраля балкер VALSAMITIS вышел из порта «Черноморск» в направлении Африки — с 25 тысячами тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысячами тонн — в Эфиопию. Это пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine, цель которой – обеспечить украинским зерном страны, страдающие голодом.

Также из порта «Одесса» вышел балкер ROYAL STAR, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ОНН (ВПП ООН). Балкер доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Афганистан.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 757 судов, экспортировавших 21,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 18 февраля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, Чрезвычайные и Полномочные Послы Республик Словения и Чехии в Украине вместе с начальником Одесской облвоенадминистрации Максимом Марченко и представителем Всемирной продовольственной программы Мэтью Холлингвортом осмотрели судно Valsamitis, стоявшее под загрузку в порту Черноморска.

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